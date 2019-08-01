В Жигулевске мужчина, пригласив в гости знакомую, лишился техники на 30 000 рублей.

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В начале июля текущего года у 48-летнего местного жителя был похищен телевизор стоимостью 30 000 рублей. В ходе опроса потерпевшего правоохранители установили, что незадолго до пропажи в гости к мужчине приходила его знакомая. Мужчина предположил, что, когда он уснул, гостья забрала телевизор и скрылась. Обнаружив пропажу, потерпевший связался с женщиной по телефону и она пообещала вернуть имущество. Не дождавшись возврата техники, мужчина обратился за помощью в полицию.В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что разыскиваемая находится на территории города Тольятти и задержали ее. Задержанная - безработная ранее не судимая 25-летняя жительница Ставропольского района в ходе опроса призналась в содеянном. Женщина сообщила, что похищенное имущество она сдала в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.