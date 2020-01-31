Гендиректора ООО «Самарская тепловая компания» заподозрили в неуплате налогов

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По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2017 года подозреваемый умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость, путем заключения фиктивных договоров с другими ООО, в результате чего, уклонился от уплаты налога на сумму более 8 миллиона рублей.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.