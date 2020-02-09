Военнослужащим Самарской области увеличили выплаты на покупку жилья
9 февраля 2020 12:40
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В Самарской области армейцам увеличили средний размер субсидий на приобретение квартир. Всего в 2019 году выплаты получили 72 человека.
— Средний размер субсидии увеличился на 1 миллион рублей. А средний размер выплаты на одну семью составил 7,5 миллиона рублей. Причиной стало увеличение стоимости одного квадратного метра жилья. В то же время возросло и количество многодетных семей среди военнослужащих, — сообщил начальник самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов.
Размер жилищной субсидии определяют исходя из количества членов семьи военнослужащего, стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и повышающего коэффициента, который зависит от количества выслуги лет военнослужащего.
А в феврале 2019 года двое многодетных военнослужащих на покупку жилья получили по 10 миллионов рублей. Столь крупная выплата полагалась им в том числе и за выслугу лет, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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