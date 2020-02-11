Аудиторы проверят эффективность содержания «Самара Арены»
11 февраля 2020 13:23
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Стадион «Самара Арена» ждет проверка аудиторов из Счетной палаты, сообщает РБК.
Аудиторы проверят реализацию концепции наследия чемпионата мира по футболу, которую должны были провести в 2019–2020 годах. Согласно концепции, до 2023 года федеральный бюджет будет покрывать до 95% затрат на содержание новых стадионов — они были построены в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске и Самаре. Ожидается, что на эти цели потратят около 16 миллиардов рублей из государственной казны. За это время региональные власти должны вывести объекты на окупаемость.
Отметим, «Самара Арена» официально стала самым дорогим стадионом, построенным к ЧМ-2018. Ее сметная стоимость составила 24,2 миллиарда рублей, из них 23,4 поступили из бюджета страны. На втором месте по стоимости — стадион в Ростове-на-Дону за 20,3 миллиарда.
Несмотря на количество потраченных денег, спортивный объект вышел проблемным — это признавал министр спорта РФ Виталий Мутко. Вопросы вызывает канализация стадиона, затопление его грунтовыми водами и состояние технических помещений, пишет Большая Деревня.
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