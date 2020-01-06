В Самаре возобновил работу каток на площади Славы
6 января 2020 11:23
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В субботу, 5 декабря, в областной столице прекратил свою работу бесплатный каток, который расположен на площади Славы. Напомним, что он функционировал целую неделю, прокатиться на коньках за это время успели четыре тысячи самарцев.
Однако работу пришлось временно прервать из-за необходимости в технической корректировке льда. В пресс-службе губернатора Самарской области сообщили, что активная нагрузка и плюсовая температура сказались на качестве покрытия, поэтому в целях безопасности было принято решение провести специальную обработку.
Теперь каток снова готов принять посетителей с 11 до 23 часов, пишет СОВА.
Фото: pixabay.com
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