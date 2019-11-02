Рядом с "Самара Ареной" "ТеррНИИгражданпроект" спроектирует крытый футбольный манеж

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Согласно техзаданию, подрядчик должен будет до конца 2020 г. спроектировать крытый манеж площадью в 15 тыс. кв. м и высотой не более 18 метров. Внутри разместятся футбольное поле с искусственным газоном, сертифицированным FIFA, раздевалки, душевые комнаты, помещения для тренеров, массажные комнаты, разминочные залы, пункт допинг-контроля, конференц-зал, блок питания, тренажерный зал, административные и служебные помещения, гардероб, гараж для техники. Всего же под застройку будет выделен участок площадью в 3 га. Исполнитель контракта должен будет предусмотреть размещение на нем парковок, зон отдыха, проезды для пожарных и специальных машин, а также провести благоустройство окружающей территории.На проектирование из регионального бюджета потратят 14,02 млн рублей. Предельная стоимость строительства согласно укрупненным нормативам оценивается в 299,6 млн рублей. Объект предназначен для тренировочного процесса и всесторонней подготовки спортсменов, а также для проведения соревнований регионального уровня по футболу.