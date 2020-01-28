Рекламу на 117 остановках Самары разместит компания «Революция рекламы»

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Она стала победителем аукциона, итоги которого были подведены 27 января. Причем для этого ей потребовалось повысить цену на аукционе с 1,95 до 6,53 млн рублей.Повышение стало следствием острой конкуренции на торгах, заявки на которые подали четыре фирмы. В том числе — компании «Союз» и зарегистрированный в Московской области «Русс Аутдор». Еще одна — «Городская афиша» — к аукциону допущена не была из-за несоответствия документации требованиям.«Революция рекламы» сможет в течение десяти лет распоряжаться 117 остановочными павильонами в разных районах Самары. Согласно извещению о проведении аукциона, рекламные конструкции расположены на улицах Венцека, Ленинградская, Галактионовская, Ленинская, Авроры, Солнечная, Дыбенко, Победы, Ново-Вокзальная и других.