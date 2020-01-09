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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре хотят восстановить старый купеческий дом Маштакова

9 января 2020 11:21
68
В Самаре хотят восстановить старый купеческий дом Маштакова
Но инвесторов пока не нашли.

В областной столице вновь ищут возможности для реставрации деревянного дореволюционного дома купца Маштакова на ул. Самарской, 207.
Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Увы, ранее предложенный алгоритм восстановления дома Маштакова (за счёт частных инвесторов) результата не дал. Думаю, по какой программе можно его восстановить. Если есть мысли - буду рад услышать", - написал он в своем твиттере.

При этом он парламентарий отметил, что дом находится в "пригодном" состоянии.

Напомним, ремонт заброшенного памятника деревянного зодчества с целью размещения в нем музея частных коллекций начался в 2015 году, дом закрыли забором. Однако затем работы прекратились, пишет Самру.ру.

Дом купца Маштакова был построен по проекту известного архитектора Александра Щербачева предположительно в 1906 году. Ранее звучали идеи открыть там Музей купеческого быта или даже перенести здание на новое место - ул. Ленинскую, Коровий остров. Но все эти предложения так и не были реализованы.
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Комментарии


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