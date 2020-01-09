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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На месте снесенного рынка на Авроре — Аэродромной в Самаре вновь начали работать торговцы

9 января 2020 13:32
107
На месте снесенного рынка на Авроре — Аэродромной в Самаре вновь начали работать торговцы
Те, кого выгнали, грозятся тоже вернуться на площадку.

На пересечении улиц Авроры и Аэродромной в Самаре, где совсем недавно снесли торговые ряды, установили новый павильон. Это вызвало волну протестов от индивидуальных предпринимателей, которые ранее там работали.

— Нас выгнали с рынка. А кому-то можно работать? Здесь же нельзя, как нам твердила наша власть! — написала чиновникам в твиттере одна из работниц бывшего рынка. Она пригрозила, что вернется на площадку вместе с коллегами, чтобы продолжить торговать.

Как оказалось, «нельзя» распространяется не на все участки, пишет 63.ру. Вот как ситуацию прокомментировали в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли Самары:

— Указанное на фото место включено в схему размещения нестационарных торговых объектов. Там может работать продовольственный киоск или павильон.

Тем не менее выяснилось, что владелец торговой точки с местными властями о работе не договаривался и договор с МП «Ярмарки Самары» не заключал.

— Администрация Советского района согласований на этот торговый объект не давала, — сказал глава района и пообещал нагрянуть с проверкой в магазин.

Городские власти вели борьбу с рынком на Авроре — Аэродромной с 2015 года. Сначала под раздачу попала первая часть рынка. Тогда в защиту своих рабочих мест торговцы перекрыли улицу Авроры и написали письмо Путину. Но это не помогло: 150 киосков демонтировали.

После этого незаконной признали и оставшуюся часть рынка. Торговцы пытались отстоять свой бизнес в суде, дошли до Верховного, но проиграли. И даже вставали на колени перед Владимиром Путиным. Сохранить рынок не помог даже проект модернизации, который представил владелец.

Полностью рынок снесли в ноябре 2019 года. Продавцы буквально встали грудью на защиту своих рабочих мест и попытались остановить демонтаж павильонов. На месте торговых рядов планировали сделать бульвар.

Фото: Алевтина / Twitter.com
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Комментарии


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