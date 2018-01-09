В Сызрани начата доследствнная проверка по факту гибели ребенка во время пожара

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По данному факту следственным отделом Сызрани начата доследственная проверка. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. Назначены судебно – медицинское и пожарно - техническое исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.