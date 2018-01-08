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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

При пожаре в частном доме в Сызрани погиб двухлетний ребенок

8 января 2018 23:55
83
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 30 человек личного состава и 7 единиц техники.
8 января в 20:01 по адресу: Сызрань, переулок Мирный, произошел пожар.

Горел частный дом на площади 80 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 30 человек личного состава и 7 единиц техники.

Пожар был локализован в 20:30, пожар ликвидирован в 20:40.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 

Как информирует КТВ-Луч, когда подразделения пожарных прибыли к месту ЧП, дом уже горел открытым пламенем. После ликвидации огня, в одной из комнат было найдено тело двухлетнего ребенка.

Старший в семье 8-летний мальчик во время пожара находился у соседей и не пострадал.


Фото из архива облМЧС
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Комментарии



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