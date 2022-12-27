Участники новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» уже начали получать подарки

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В офисах обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» начали вручать подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС. Это лишь один из бонусов для участников акции «В Новый год – без долгов и с подарками!».

Напомним, до 31 декабря 2022 года клиенты энергокомпании могут оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь, после чего автоматически становятся участниками традиционной новогодней акции.

В этом году «ЭнергосбыТ Плюс» приготовил следующие призы:

- списание пеней всем участникам акции (за исключением пеней, взыскиваемых по решению суда);

- подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС первым 30 тысячам участников (для тех клиентов, у кого в период с 1 декабря 2022 года до 1 июля 2023 года истекает срок поверки индивидуального счетчика);

- сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов (победителям розыгрыша);

- дополнительные сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов (по итогам специального розыгрыша среди тех, кто до 31 декабря подпишется на получение электронной квитанции).

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».