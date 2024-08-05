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«Т Плюс» приступила к ремонту теплосети на ул. Ново-Вокзальной

5 августа 2024 19:53
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В этой связи до 8 августа будет ограничено автомобильное движение по ул. Ново-Вокзальной, между ул. Фадеева и Московским шоссе.

Специалисты «Т Плюс» приступили к замене участка тепловой сети по ул. Ново-Вокзальной в Самаре. В этой связи до 8 августа будет ограничено автомобильное движение по ул. Ново-Вокзальной, между ул. Фадеева и Московским шоссе.

На период работ с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей. Движение общественного транспорта сохранено по ул. Фадеева и ул. Ново-Вокзальной в сторону ул. Стара-Загора. Замена теплосети на данном участке – необходимая мера для повышения качества и надежности теплоснабжения жителей Промышленного района.

Руководство «Т Плюс» приносит извинения жителям города за причиненные неудобства, связанные с подготовкой Самары к зиме!

 

Фото предоставлено пресс-службой 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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