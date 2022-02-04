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Т Плюс начала подготовку к модернизации Самарской ТЭЦ по ДПМ-2

4 февраля 2022 17:33
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Будут полностью обновлены котлоагрегат, паровая турбина, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование.

ПАО «Т Плюс» начало разработку проектной документации для реализации проекта по ДПМ-2 на Самарской ТЭЦ. До 2025 года компания модернизирует оборудование одного из энергоблоков станции, направив на эти цели 5,2 млрд рублей. Работы выполняет специализированная организация Пермский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проект (Пермский филиал РПИП).

Будут полностью обновлены котлоагрегат, паровая турбина, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование. В результате установленная электрическая мощность станции увеличится с 440 МВт до 454,9 МВт, тепловая –  с 1954 Гкал/ч до 1967 Гкал/ч. Благодаря выполненным мероприятиям повысится надежность и качество теплоснабжения жителей и промышленных предприятий Самары. 

К демонтажу старого энергоблока «Т Плюс» приступит в апреле 2024 года, а ввод новой мощности запланирован на 2025 год.

Энергоблок Самарской ТЭЦ мощностью 110 МВт введен в эксплуатацию в 1978 году и сегодня практически полностью исчерпал свой ресурс. Отбор в программу по ДПМ-2 он прошел в 2019 году.

Всего по ДПМ-2 «Т Плюс» обновит семь энергоблоков, направив на эти цели около 40 млрд рублей.

Программа модернизации ТЭС стартовала в 2019 году, она предусматривает обновление действующих мощностей. При этом ставится задача не просто продления их ресурса, а повышения экономической эффективности генерации.

 

Теги: Т ПЛЮС

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