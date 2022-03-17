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Своевременные платежи помогают экономить клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»

17 марта 2022 16:30
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«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам, что полученную тепловую энергию за февраль 2022 года необходимо оплатить до 25 марта.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам – физическим лицам, что полученную тепловую энергию за февраль 2022 года необходимо оплатить до 25 марта. Полный и своевременный расчет за энергоресурсы позволит им избежать любых негативных последствий – от начисления пени до визита судебных приставов, - и тем самым сэкономить личные средства.

Произвести оплату можно круглосуточно на сайте энергокомпании или в Личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ Плюс». Также можно воспользоваться онлайн-банками или терминалами самообслуживания.

«Мы стараемся отметить тех клиентов, кто в полном объеме выполняет обязательства перед поставщиком тепла, в рамках популярных акций «В Новый год – без долгов!», «Весна - тают пени!» и других. Приглашаем всех своевременно рассчитываться за потребленные ресурсы и получать бонусы от энергетиков», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Уточнить информацию об актуальных акциях для клиентов – физических лиц можно на официальном сайте

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