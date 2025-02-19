Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление.

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Напомним, что с 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в федеральное законодательство. Сейчас в Самарской области за отопление платят круглый год равными платежами, это так называемая система 1/12. В других регионах ПФО за отопление платят только в течение отопительного периода по системе 1/7.

В нашем регионе полномочия по принятию решения по выбору способа оплаты имеет комитет ценового и тарифного регулирования. В 2024 году ПАО «Т Плюс» предлагало перейти на оплату отопления только в отопительный сезон, сообщили в правительстве Самарской области в ответ на запрос «КП-Самара». Комитет изучил вопрос, узнал позицию властей в городах и районах, учел мнение министерства социально-демографической и семейной политики.

— Учитывая все это, переход на способ оплаты за отопление в течение отопительного периода нецелесообразен, — сообщили «КП-Самара» в региональном правительстве.

Поэтому с 1 марта порядок оплаты за отопление в Самарской области менять не будут.