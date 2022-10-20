Специалисты производственных цехов «РКС-Самара» благоустроили 40 колодцев рядом со своими домами

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В прошлом году специалисты производственных цехов «РКС-Самара» благоустроили на своих объектах 135 колодцев в честь 135-летия самарского водопровода. В этом году решили пойти дальше во всех смыслах и поставили себе задачу - украсить колодцы на городских улицах. По одному люку на каждого.

С началом тёплого времени года взялись за работу: кто-то справлялся в одиночку, где-то помогали друг другу. Первым подразделением, где выполнили задачу, стал цех аварийно-восстановительных работ. Сотрудники ЦАВР благоустроили 40 колодцев рядом со своими домами. И не просто украсили, а «усыновили»: будут присматривать и ухаживать за внешней частью люка, приводить в порядок.

Работа продолжается, в «РКС-Самара» стремятся не просто украшать свои объекты, но и поддерживать их в чистом и аккуратном виде, органично вписывая инженерные объекты в городскую инфраструктуру.

Фото: «РКС-Самара»