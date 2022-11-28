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Самарский филиал «Т Плюс» повышает температуру воды в магистральных трубопроводах

28 ноября 2022 13:46
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Самарский филиал «Т Плюс» повышает температуру прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха Самарский филиал «Т Плюс» повышает температуру прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах. Энергетики напоминают жителям, что необходимо быть максимально осторожными с горячей водой и ограждать детей от использования системы горячего водоснабжения без присмотра взрослых!

Обслуживающим организациям энергетики направили рекомендации о необходимости проверки корректности работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов. Это важно для того, чтобы в краны жильцов не поступила горячая вода излишней температуры.

 

Теги: Т ПЛЮС

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