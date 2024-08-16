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Самарский филиал ПАО «Т Плюс» поддержал социальный проект для многодетных семей

16 августа 2024 15:36
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По созданию многофункционального центра «БлагоДарю» для многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Самарский филиал ПАО «Т Плюс» поддержал проект Самарской региональной общественной организации «СВЕЖИЙ ВЕТЕР» по созданию многофункционального центра «БлагоДарю» для многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Энергетики помогли отремонтировать помещения и обеспечили оборудованием швейную мастерскую и детскую комнату.

Открытие центра запланировано на сентябрь 2024 года. Здесь будут проводиться творческие мастер-классы, юридические и бизнес консультации, откроются швейная и фотомастерская, для мам с детьми будет работать детская комната.

Деятельность общественной организации направлена на социальную адаптацию и помощь многодетным и неполным семьям. Это не первый социальный проект Т Плюс и СРОО «СВЕЖИЙ ВЕТЕР». Ранее энергетики поддержали проект по сбору вещей многодетным семьям региона.

Напомним, что в 2022 году в «Т Плюс» утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия, в рамках которой энергетики реализуют целую серию экологических и социальных инициатив: ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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