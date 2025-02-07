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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает клиентов об участившихся случаях мошенничества

7 февраля 2025 14:51
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Зафиксированы случаи получения жителями многоквартирных домов фейковых квитанций на оплату коммунальных услуг.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует своих клиентов, что в различных регионах страны зафиксированы случаи получения жителями многоквартирных домов фейковых квитанций на оплату коммунальных услуг. Чтобы обезопасить свои денежные средства и личные данные, энергетики рекомендуют пользоваться официальными онлайн-сервисами компании.

Схема мошенничества такова: горожане получают квитанции на оплату ЖКХ, которые в деталях копируют настоящие платёжные документы, и используют QR-код, ведущий на подставной расчётный счёт. В результате жертвы не только теряют средства, но и передают доступ к своим персональным данным мошенникам. В отдельных случаях на телефон также устанавливается шпионская программа.

Чтобы не стать жертвой мошенников, «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует:

- пользоваться для оплаты услуг, передачи показаний и решения других вопросов официальными сервисами компании на сайте https://samara.esplus.ru/;

- зарегистрироваться в личном кабинете клиента;

- проверять информацию о любых предложениях через официальные каналы связи с компанией.

Энергетики просят клиентов проявить максимальную бдительность и довести информацию до пожилых родственников. Если вы столкнулись с деятельностью мошенников, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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