Самарские энергетики присоединились к акции «Ёлка желаний»

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Сотрудники Самарских филиалов «Т Плюс» и «Энергосбыт Плюс» поддержали всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Энергетики исполнили мечты 18 ребят из многодетных и малообеспеченных семей областной столицы.

В канун Нового года дети мечтали о самых разнообразных подарках. Так, Никита попросил у Деда Мороза кожаный футбольный мяч, Софья – куклу, а Федосей – набор роботов. В свою очередь, 11-летний Тимофей в своем письме, отправленном на «Ёлку желаний», поделился своей мечтой о книге Николая Карамзина «История государства Российского». Самарские энергетики помогли Деду Морозу не только с разбором писем, но и лично вручили подарки юным горожанам.

«Очень важно поддержать веру детей в доброту и волшебство новогодних праздников. Коллективы энергокомпаний охотно отозвались на просьбу принять участие в благотворительном проекте и в считанные дни собрали необходимые средства для приобретения подарков», - рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Смородинова.

Сотрудники «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно участвуют в волонтёрских программах. В частности, энергетики вместе со своими семьями высаживают леса в городах присутствия компаний, убирают мусор с берегов Волги и сдают кровь для нуждающихся.