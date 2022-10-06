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С 7 октября в Самаре начнет работу "горячая линия" по вопросам подключения к отоплению

6 октября 2022 15:35
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Все обращения от горожан будут рассмотрены в индивидуальном порядке и контролироваться до полного разрешения ситуации.

С 7 октября в Самаре начнет работу "горячая линия", по телефонам которой жители смогут обращаться по вопросам отопления.

Обращения горожане могут направить в администрации внутригородских районов города, а также в Департамент городского хозяйства и экологии.

Телефоны «горячей линии» в Самаре

Железнодорожный внутригородской район:

- отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района –

т.: 339-01-53 – с 08:00 до 17:30 (в рабочие дни);

- оперативный дежурный – т.: 339-01-50 (круглосуточно);

Кировский внутригородской район:

- отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района –

т.: 995-86-98 – с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни), с 08:30 до 16:30 (пятница);

- оперативный дежурный – т.: 995-05-26 (круглосуточно);

Красноглинский внутригородской район:

- отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района –

т.: 950-49-66 – в рабочие дни (понедельник-четверг) - с 8:30 до 17:30, пятница - с 8:30 до 16:30;

- оперативный дежурный – т.: 950-03-13 (круглосуточно);

Куйбышевский внутригородской район:

- отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района –

т.: 8 (846) 330-68-32 – с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни);

- оперативно-диспетчерская служба – т.: 330-05-54 (круглосуточно);

Ленинский внутригородской район:

- отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района –

т.: 8 (846) 339-27-60 – с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни);

- оперативный дежурный – 8 (846)-339-27-74(75) (круглосуточно);

Октябрьский внутригородской район:

- отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района –

т.: 8 (846) 337-02-57, 8 (846) 335-45-17- с 08:30 до 17:30

(в рабочие дни);

- оперативный дежурный – т. 334-57-39 (круглосуточно)

Промышленный внутригородской район:

- отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района –

т.: 995- 40-27 - в рабочие дни (понедельник-четверг) - с 8:30 до 17:30, пятница - с 8:30 до 16:30;

- оперативный дежурный – т. 995-00-59 (круглосуточно);

Самарский внутригородской район:

- отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района –

т.: 333-30-93, 333-54-18 в рабочие дни (понедельник-четверг) - с 8:30 до 17:30, пятница - с 8:30 до 16:30;

- оперативный дежурный – т. 333-39-53 – в нерабочее время - с 17:30 до 8:00, в выходные дни - круглосуточно;

Советский внутригородской район:

- отдел по ЖКХ Администрации района –

т.: 8 (846) 262-03-81 - с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни);

- оперативный дежурный – т. 8 (846) 262 46 21 (круглосуточно);

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара:

- т.: 266-56-22 – с 8:30 до 17:30 (в рабочее время, пятница – до 16:30);

- т.: 266-54-54 – круглосуточно.

Все обращения от горожан будут рассмотрены в индивидуальном порядке и контролироваться до полного разрешения ситуации.

 

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