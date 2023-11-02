С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет

96

Вопреки распространяемой в СМИ информации тарифы на коммунальные услуги для жителей региона сразу после нового года не вырастут. Повышение произойдет с 1 июля 2024 года. То есть через полтора года после последнего изменения. Об этом в ходе прямого эфира из Центра управления регионом рассказала руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина.

«Насколько вырастет плата граждан Самарской области в денежном эквиваленте, мы можем дать пока очень предварительную оценку, - объясняет Алена Гаршина. – Единственный документ, на который мы можем сейчас ориентироваться, это прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 и последующий годы. В нем предусмотрено, что плата граждан в среднем по стране не должна вырасти больше чем на 9,8%».

По словам Алены Гаршиной, региональный департамент ценового и тарифного регулирования принимает тарифы согласно установленному по всей стране порядку. После того, как выходит прогноз социально-экономического развития страны, Правительство РФ принимает индекс изменения платы граждан для каждого региона. Пока такого постановления не вышло. После этого постановления губернатор Самарской области принимает ограничение повышения платы для каждого муниципалитета региона. А департамент ценового и тарифного регулирования уже должен принять все тарифы на коммунальные услуги, которые уложатся в этот индекс.



«Мы сейчас готовим проекты некоторых приказов, как нам и положено по срокам, - говорит руководитель департамента. - Проекты мы размещаем на сайте, они доступны для ознакомления, но все решения в отношении населения принимаются только после утверждения индекса для Самарской области».

Все тарифы для каждого муниципалитета региона будут опубликованы на сайте департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области сразу, как только будут утверждены.