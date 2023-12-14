«РКС-Самара»: жители трёх МКД в Октябрьском районе могут оказаться должниками за воду из-за недобросовестной УК

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Из-за недобросовестной УК жители трёх крупных домов ТСН «Город Мира» накопили долги за воду, но не знают об этом.

Жители трёх многоквартирных домов в Октябрьском районе могут оказаться в списке должников за воду из-за недобросовестной УК. Сумма долгов каждого жителя может исчисляться не одной тысячей рублей. Ситуация сложилась так, что владельцы квартир на ул. Гастелло, 49, Московском шоссе, 45 и 47 получают сразу две квитанции за услуги холодного водоснабжения и водоотведения - одну от ресурсной компании «РКС-Самара» и вторую от ТСН «Город Мира». Но оплачивают только один документ, чаще всего это квитанция от УК. Вот только эти платёжные документы от УК уже давно потеряли силу, ведь дома перевели на прямые расчёты ещё весной 2023 года. Деньги остаются на счетах УК, не доходят до ресурсной компании, а жители становятся должниками.

Перевод на прямые расчёты оказался вынужденной мерой, потому что ТСН «Город мира» накопило перед ресурсной организацией долг - больше 3,5 млн рублей. При этом многие жильцы являются добросовестными плательщиками. Руководителя УК неоднократно предупреждали, уведомляли о долге, в итоге дело дошло до суда, после которого ресурсная компания, чтобы остановить рост задолженности, перевела жителей трёх домов на прямые расчёты, расторгнув договорные отношения с УК. Это вынужденная, но законная мера. Жилищный кодекс РФ (ст.157.2, п.2) разрешает расторгать договор с УК в одностороннем порядке при наличии задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, подтверждённой в судебном порядке. Жителей о переходе на прямые расчёты «РКС-Самара» уведомили должным образом.

Но ситуация не разрешилась, а только усугубляется: руководство ТСН не передало никакой информации о проживающих, о приборах учёта в квартирах, поддерживает легенду о своих полномочиях о сборе платежей за водоснабжение и водоотведение. Более того, УК продолжает выставлять квитанции за коммунальные услуги. Жители же продолжают исправно платить по этим квитанциям, не имеющим юридической силы. А вот куда уходят эти деньги - неизвестно. За каждым из жильцов, оплатившим квитанцию УК копится долг. И у компании «Город Мира» по-прежнему висит долг перед ресурсным предприятием - почти 1,4 млн рублей.

На руководителя ТСН составлено заявление в правоохранительные органы, ей может грозить уголовная ответственность за мошеннические действия и незаконное обогащение. Но первостепенной задачей сейчас является приведение в порядок начислений жильцам многострадальных домов.

Вниманию жителей домов ул. Гастелло, 49, Московского шоссе, 45 и 47! Вам нужно как можно скорее обратиться в «РКС-Самара»: через Виртуальную приёмную или другие способы обратной связи на сайте samcomsys.ru сообщить данные своих приборов учёта холодной и горячей воды на момент перехода дома на прямые расчёты и на сегодняшнюю дату. Жителям, не имеющим в квартирах приборов учёта воды, надо предоставить справку о регистрации по месту жительства или пребывания. Если возникают какие-то проблемы, необходимо выйти на связь с ресурсной организацией для урегулирования всех возникающих проблем.

Даты перехода на прямые расчеты:

Гастелло, 49 - 01.03.23

Московское шоссе, 45 - 01.02.23

Московское шоссе, 47 -01.04.23

«РКС-Самара» рекомендуют сделать все это в декабре, не переносить проблемы в год наступающий, вместе с долгами и пенями.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»