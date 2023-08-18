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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

18 августа 2023 16:22
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Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

Как обычно по пятницам, «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

22 августа будет проводиться замена запорной арматуры на сетях ХВС на ул. Корабельной. Для этого с 9:00 до 19:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Корабельная, 12;  ул.Артемовская, 22;  ул. Печерская, 25, 27, 29.

Адрес установки бойлера ул. Корабельная, 12.

22 августа для врезки водопроводной линии в централизованную сеть холодного водоснабжения с 9:00 до 16:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Каховская, 17, 19, 21, 22А, 23, 23А, 28, 30;  пр. Кирова, 155А.

24 августа запланирована перекладка сети ХВС на ул. Магистральной. С 9:00 до 16:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Магистральная, 52, 54, 56, 58, 60.

25 августа для устранения утечки на напорном трубопроводе внутри НСП по ул. Ставропольской  холодное водоснабжение будет отключено с 10:00 до 13:00 по адресам: ул. Металлистов, 70; Ставропольская, 167, 169;   пр. Юных Пионеров, 148, 146.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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