«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Как обычно по пятницам, «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

22 августа будет проводиться замена запорной арматуры на сетях ХВС на ул. Корабельной. Для этого с 9:00 до 19:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Корабельная, 12; ул.Артемовская, 22; ул. Печерская, 25, 27, 29.

Адрес установки бойлера ул. Корабельная, 12.

22 августа для врезки водопроводной линии в централизованную сеть холодного водоснабжения с 9:00 до 16:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Каховская, 17, 19, 21, 22А, 23, 23А, 28, 30; пр. Кирова, 155А.

24 августа запланирована перекладка сети ХВС на ул. Магистральной. С 9:00 до 16:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Магистральная, 52, 54, 56, 58, 60.

25 августа для устранения утечки на напорном трубопроводе внутри НСП по ул. Ставропольской холодное водоснабжение будет отключено с 10:00 до 13:00 по адресам: ул. Металлистов, 70; Ставропольская, 167, 169; пр. Юных Пионеров, 148, 146.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.