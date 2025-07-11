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«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю

11 июля 2025 16:39
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«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

13 июля специалисты «РКС-Самара» заменят пожарные гидранты на улицах Центральной, Хасановской, Серпуховской. Для этого в промежутке с 09:00 до 18:00 на 2-3 часа будет ограничена подача ХВС по адресам:

ул. Центральная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11а;

Пугачевский тракт, 37, 49, 51, 53, 55, 55а, 57;

ул. Хасановская,  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34,  35, 36, 37, 38, 39;

Долотный переулок, 25, 26, 26а;

Ново-Молодежный переулок, 27, 28, 30, 32, 34, 37;

ул. Серпуховская, 30-61.

На 15 июля запланирована замена задвижки на ул. Блюхера. Холодную воду придётся отключить с 10:00 до 16:00 в домах по адресам: ул. Энтузиастов, 68, 70, 85, 87, 93, ул. Блюхера, 5.

Адрес установки бойлера: ул. Энтузиастов, 68.

Также 15 июля ООО «Еробетон» будет проводить работы на станции СППВ по замене задвижек и подстанции 6 кВт. В связи с этим с 08:00 до 22:00 без ХВС будут дома в пос. Управленческий.

Адреса установки бойлеров: ул. Зеленая, 3-5; ул. Крайняя, 17, ул. С. Лазо, 46а .

17 июля будет заменен узел диаметром 300 мм на Московском шоссе. Для этого с 10:00 до 22:00 холодное водоснабжение будет отключено по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 247, 253, 255, 251, 257, 257А, 251А, 249, 257Б, 257В; Московское шоссе, 252, 252А, 252Б, 252В, 254; ул. Аминева, 4, 6, 8, 8Б, 8А, 10, 12.

18 июля планируется замена задвижки диаметром 150 мм на ул. Аэродромной. В связи с этим с 09:30 до 16:30 без ХВС будет дома по адресам: ул. Аэродромная,  44, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65А, 69, 71, 75; ул. Авроры, 99; ул. Аэродромная, 65; детский сад 302. 

Теги: РКС-Самара

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