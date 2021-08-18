«РКС» предложили ужесточить ответственность за кражу, сбыт и прием крышек люков 

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«Российские коммунальные системы», один из крупнейших операторов водоснабжения и водоотведения РФ, предложили ужесточить ответственность за кражу, сбыт и прием канализационных люков в качестве лома. Соответствующее письмо направлено главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.

«Предлагаем рассмотреть возможность запрета на прием данного вида лома металлургическими комбинатами, а также ужесточения ответственности за кражу, сдачу и прием незаконно приобретенного лома черных металлов, вплоть до уголовной», - говорится в письме.

Проблема воровства крышек водопроводных и канализационных колодцев сегодня стоит особенно остро. С 2018 по 2020 год по России зафиксировано 169 случаев падения в открытые люки людей и автомобилей, из-за этого погибли 24 человека. Стоимость лома крышки в среднем по России варьируется в пределах 1 200 - 1 900 рублей. Такую прибыль получит вор. На другой чаше весов – здоровье и жизнь человека.

В Самаре в 2021 году зафиксирована кража 119 крышек водопроводных и канализационных люков. Это значит, жизни тысяч самарцев находятся под угрозой! С предложением ужесточения законодательства «РКС-Самара» выступали давно. В поддержку даже были собраны подписи сотен жителей.

На сегодняшний день в России недостаточно развито правовое регулирование в сфере оборота черных металлов, а утвержденные правила не препятствуют сдаче в лом похищенных предметов, например, крышек канализационных люков. В обращении «Российских коммунальных систем» предлагается установить на федеральном уровне перечень разрешенных или запрещенных для приема от граждан лома и отходов черных металлов, чтобы исключить возможность сдачи в лом крышек люков.

Фото: РКС