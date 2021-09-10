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Не дали украсть - подрядчик "РКС-Самара" остановил подозрительного мужчину

10 сентября 2021 11:53
132
Не дали украсть - подрядчик "РКС-Самара" остановил подозрительного мужчину

О хищениях крышек колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения представители «РКС-Самара» говорят постоянно. О воровстве ограждений – реже, но проблема эта такая же важная. В компании много внимания уделяется безопасному обустройству места земляных работ, разработаны специальные щиты и стойки с освещением, которыми удобно пользоваться сотрудникам. Вместе с тем эти ограждения предупреждают жителей об опасности даже ночью. 

Видимо именно потому, что ограждения удобны и надёжны, их хотят заполучить многие самым простым способом – украсть с места работ. Уже неоднократно было установлено, что похитители надевают яркую защитную жилетку и каску, маскируясь под рабочих, и забирают выставленные около места раскопок ограждения. Этим они не только наносят материальный ущерб компании, но и подвергают опасности жителей города. 

Хорошо, что встречаются люди, которые могут быстро разобраться в ситуации и правильно реагируют. Так, на днях заместитель директора компании-партнёра ООО «Строй Приоритет» Денис Котелевский из машины увидел бодро вышагивающего гражданина, уносящего на плече стойку от ограждений с фонарём для ночных работ. Денис Валерьевич остановил мнимого рабочего, задал ему несколько правильных вопросов. Вместо ответов последний поставил стойку на землю, а сам ретировался. 

Всего за 8 месяцев 2021 года в «РКС-Самара» украли  19 щитов и 37 стоек ограждений. Ущерб - 83 тысячи рублей, но главное, что каждый случай – вероятность травм жителей города. «РКС-Самара» просит быть внимательными. Если вы заметили или заподозрили случаи воровства – сообщайте в полицию или в ресурсоснабжающую организацию с помощью сервиса «Водный сигнал» (сообщение на номер +7-917-013-70-07 через мессенджеры WhatsApp и Viber или на электронную почту vodasignal@samcomsys.ru). Бдительность жителей может спасти чью-то жизнь и здоровье. 

 

Теги: кража крышки люков РКС-Самара

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