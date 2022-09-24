Получение ежемесячной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Самарской области

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Претендовать на получение ежемесячной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют право собственники (наниматели) жилого помещения с низким доходом (т.е. в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют более 22 процентов от совокупного дохода семьи).

Размер субсидии рассчитывается индивидуально и зависит от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, состава семьи, расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, совокупного дохода семьи и прочее.

При повышении тарифов ЖКУ повысятся региональные стандарты стоимости ЖКУ, которые применяются для расчета субсидий. Размеры субсидий будут пересчитаны.

В Самарской области данную субсидию получают (по состоянию на 01.09.2022) 25 тыс. семей. Средний размер субсидии составляет около 2,5 тыс. руб. на семью.

Калькулятор предварительного самостоятельного расчета гражданами положенной им субсидии размещен на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области -suprema63.ru.

Для оформления субсидии необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Консультацию можно получить по телефо нам «горячих линий» управлений соцзащиты, которые размещены на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (http://minsocdem.samregion.ru).