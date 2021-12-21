Надежность теплоснабжения – на особом контроле

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На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 состоялось совещание руководителей котлотурбинных цехов филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». Основной темой обсуждения стало повышение надежности эксплуатации генерирующего оборудования ТЭЦ и ГРЭС.

В ходе мероприятия технические специалисты филиала рассмотрели целый ряд производственных вопросов, связанных с эксплуатацией тепломеханического оборудования и взаимодействием персонала смены. Кроме того, энергетики обменялись мнениями по результатам перекрестной проверки соблюдения действующих нормативных документов и инструкций на электростанциях филиала. В числе приоритетов энергокомпании была названа безопасность сотрудников. В частности, одной из тем обсуждения стала организация комфортных рабочих мест для персонала.

«Перекрестный аудит, выполненный силами экспертов энергокомпании, всегда полезен для повышения качества тех или иных производственных процессов. Мы намерены и в будущем продолжить формат выездных совещаний, которые позволят повысить надежность эксплуатации объектов генерации», - отметила начальник управления технической инспекции филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Инна Эльменкина.

По результатам встречи представители каждой ТЭЦ и ГРЭС выбрали индивидуальное задание, направленное на повышение уровня эксплуатации и надежности работы оборудования, взяв обязательство реализовать его в течение следующего года.

Фото: ПАО «Т Плюс»