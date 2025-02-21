Я нашел ошибку
Главные новости:
СМИ: правительство планирует создать реестр маркетплейсов
СМИ: правительство планирует создать реестр маркетплейсов
Самарец ударил тещу табуретом
Самарец ударил тещу табуретом
В Тольятти хозяин квартиры убил гостя
В Тольятти хозяин квартиры убил гостя
кибератаки на региональные СМИ участились в 2,2 раза
Кибератаки на региональные СМИ участились в 2,2 раза
В Самарской области героям СВО с особыми потребностями помогают с адаптацией жилья
В Самарской области героям СВО с особыми потребностями помогают с адаптацией жилья
Выходные в Самаре будут пасмурными и снежными
Выходные в Самаре будут пасмурными и снежными
Министр природных ресурсов и экологии РФ и губернатор Самарской области посетили ГОКС в Самаре.
Министр природных ресурсов и экологии РФ и губернатор Самарской области посетили ГОКС в Самаре.
Посчитано, сколько стоит порадовать мужчину на День защитника Отечества
Посчитано, сколько стоит порадовать мужчину на День защитника Отечества
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.51
-1.92
EUR 92.48
-1.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 27 и 28 февраля
В Самаре в рамках масленичной недели пройдет более 200 мероприятий
Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Министр природных ресурсов и экологии РФ и губернатор Самарской области посетили ГОКС в Самаре.

21 февраля 2025 10:40
124
Министр природных ресурсов и экологии РФ и губернатор Самарской области посетили ГОКС в Самаре.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках проверки реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» посетили Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС). В конце 2013 года «РКС-Самара» начали на ГОКС одну из самых масштабных в истории городского коммунального хозяйства реконструкцию. С 2013 по 2018 гг. из собственной инвестиционной программы компания вложила в реконструкцию 900 млн рублей. В 2019 году, с подписанием концессионного соглашения, начался новый этап реконструкции. Мероприятия проводились на условиях софинансирования в рамках федеральной целевой программы «Оздоровление Волги». Общая сумма с учётом федеральных, региональных, муниципальных средств и частных инвестиций «РКС-Самара» составляет 4,328 млрд рублей.

Сложно переоценить социальную значимость реализованного проекта: это и повышение экологической безопасности населения Самарской области, и повышение надёжности Саратовского водохранилища как источника питьевого водоснабжения. Важно, что этот проект уникален - ведь очень немногие регионы России смогли успешно провести столь масштабные работы по реконструкции очистных сооружений. Как отметил губернатор области Вячеслав Федорищев: «У нас сегодня есть всё для того, чтобы быть честными перед жителями, что мы действительно, а не на словах, не на бумаге, повышаем качество экологии». Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в этой связи подчеркнул: «Подобные проекты – это пример взаимодействия для улучшения сферы водоснабжения и водоотведения. Но и на промышленных производствах должны быть установлены отдельные очистные сооружения. Сейчас этого не делают, экономят. В результате мы сталкиваемся в очистке с теми веществами, которых не должно быть. Наша задача сейчас идти встречным порядком и исключить попадание этих веществ».

В рамках мероприятия Министр природных ресурсов и экологии РФ, руководители области и «РКС-Самара» обсудили актуальные проблемы очистки сточных вод. На сегодня, благодаря проведённой реконструкции, специалисты предприятия добились снижения общей массы сброса загрязняющих веществ с 82451 тонн (в 2019 году) до 18471 тонн (в 2024). По данным независимых проверок, в воде, возвращённой в Волгу, отсутствуют железо, нитраты, фосфаты, формальдегиды, стронций, серьёзно сокращено содержание фенола, меди, азота аммонийного. ГОКС все 50 лет остаются единственным экологическим барьером между городом-миллионником и Волгой. Проведённая реконструкция – первая с момента окончания строительства ГОКС в 1974 году - признана одной из лучших в РФ в рамках проекта «Оздоровление Волги».

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"РКС-Самара" напоминают о важности передачи показаний счётчиков
19 февраля 2025, 14:00
"РКС-Самара" напоминают о важности передачи показаний счётчиков
Передавать показания нужно каждый месяц, тогда начисления будут точными и оплата будет выставляться только за потреблённый объём воды. ЖКХ
736
Перекладку провели бестраншейным методом, с помощью спецоборудования.
17 февраля 2025, 15:15
Специалисты «РКС-Самара» на ул. Тихвинской переложили трубу водоотведения без крупного вскрытия
Перекладку провели бестраншейным методом, с помощью спецоборудования. ЖКХ
685
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
14 февраля 2025, 19:06
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтно-профилактических работах на неделю
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. ЖКХ
1332

В центре внимания
500 проектов Самарской области претендуют на звание лучшей «Родной игрушки» России
21 февраля 2025  10:01
500 проектов Самарской области претендуют на звание лучшей «Родной игрушки» России
122
Утром 21 февраля на линию – от Постникова Оврага до Костромского переулка – выйдут 4 «Львёнка».
20 февраля 2025  22:58
По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в Самарскую область поступили первые трамваи «Львёнок»
524
100 новых мусоровозов, 700 млн рублей на контейнерные площадки, оптимизация логистики – в Самарской области усиливают работу регоператора по обращению с ТКО.
20 февраля 2025  19:46
Вячеслав Федорищев заручился поддержкой Правительства России в реализации мусорной реформы в Самарской области
824
Сегодня в Самарской области работает федеральная делегация во главе с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.
20 февраля 2025  18:12
Александр Козлов и Вячеслав Федорищев обсудили завершение строительства очистных сооружений
440
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
20 февраля 2025  10:37
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
380
Весь список