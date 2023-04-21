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Команда ТЭЦ ВАЗа победила на отборочном этапе конкурса профмастерства «Т Плюс»

21 апреля 2023 18:09
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При прохождении этапов оценивалась слаженность командных действий, а также индивидуальные умения и навыки.

Завершился отборочный этап конкурса профессионального мастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций Самарского и Удмуртского филиалов ПАО «Т Плюс». По итогам трехдневных соревнований победила команда ТЭЦ ВАЗа.

В состав каждой команды вошли начальники смен электростанций и основных цехов предприятий, а также машинисты котлов и турбин. Им предстояло пройти 9 теоретических и практических этапов. Соревнования проходили на Самарской ТЭЦ и в Самарском учебно-курсовом комбинате.

При прохождении этапов оценивалась слаженность командных действий, а также индивидуальные умения и навыки. В частности, в личном зачете лучшими по профессии стали представители ТЭЦ ВАЗа и Самарской ТЭЦ.

«В ходе соревнований участники продемонстрировали высокий уровень квалификации, и я уверен, что это будет способствовать их дальнейшему профессиональному росту в компании», - отметил председатель главной судейской комиссии, заместитель главного инженера по генерации Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Кирилл Шевченко.

В мае команда ТЭЦ ВАЗа будет отстаивать честь филиала в финале корпоративных соревнований «Т Плюс» в Ульяновске.

 

Фото: пресс-служба Самарского филиала ПАО «Т Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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