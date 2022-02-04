К ночи в Самаре для вывоза снега количество самосвалов планируется увеличить почти вдвое

124

Аномальные снегопады, «разбавленные» дождем: в сложной синоптической обстановке требования к профильным службам в части уборки территорий возросли, и контроль за исполнительской дисциплиной не прекращается. С начала февраля за 3,5 суток выпало более 33 мм осадков, что составляет уже 82% от месячной нормы в 41 мм для наших климатических условий. И это «перекрыло» прошлогодние февральские показатели. К сегодняшнему дню в Самаре высота снежного покрова стремительно добралась до 80 см.

«Сегодня и в ближайшие дни ведем уборку повсюду, прежде всего, ликвидируем сужение улиц, усиленно вывозим снег и для этого увеличиваем количество машин, чтобы сделать как можно больше рейсов к площадкам складирования снежных накоплений и обратно на участки. Если в прошедшую ночь только для транспортировки снега работало 119 машин, то к предстоящей ночи планируем задействовать до 200 КамАЗов. Помимо этого, в связи с потеплением сегодня работают 8 илососов – 4 бригады предусмотрели для того, чтобы следить за состоянием участков в низинах и при необходимости оперативно откачивать воду. По-прежнему особое внимание обращается на то, чтобы обеспечить подъезды и подходы к госпиталям и другим учреждениям социальной сферы, въездам в кварталы, – рассказал Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. – К дорожным службам имеются претензии, поэтому сейчас делается все для улучшения ситуации. Чтобы службы благоустройства, подрядчики могли как можно быстрее справиться с задачами, обращаюсь к автомобилистам: пожалуйста, относитесь с пониманием, убирайте машины с прилотковой части дорог – это даст возможность расширить проезжую часть, очистить обочины, вывезти снег. Не надо парковать личный транспорт возле контейнерных площадок, нужно обеспечить к ним беспрепятственный проезд техники для снегоуборки и вывоза мусора. На 5-7 метров рекомендуется отгонять автомобили от жилых домов и других зданий, не бросать машины под балконами и кондиционерами. По нашим данным 6 машин получили повреждения, и все были припаркованы с нарушением».

За состояние парапетов балконов (лоджий), оконных карнизов, кондиционеров отвечают собственники.

Очистку скатных кровель выполняли 86 специализированных бригад (248 человек). Задача по увеличению количества крыш, приведенных в порядок, выполнена – за прошедший день от снега и наледи коммунальщики (управляющие организации и их подрядчики) избавили 371 кровлю.

В целом в течение суток (днем 3 февраля и в ночь на 4 февраля) расчистка территорий города велась силами 3 573 уборщиков (включая дворников), выводили 682 единиц техники (с учетом дополнительно привлеченных 67 машин и 138 человек). В том числе 2 777 человек трудились во дворах, использовали 172 машины (включая 25 единиц техники, привлеченной у промышленных предприятий). Уборкой улиц занимались 385 дорожных рабочих и 465 машин (включая привлеченных 42 единицы техники – погрузчики и самосвалы, а также 100 уборщиков). Остальная группировка сил и средств была сосредоточена в общественных пространствах – в парках, скверах, на набережной Волги.

Сегодня в высотных работах задействовано 88 бригад (250 человек), к очистке запланировано не менее 256 кровель.

С раннего утра всего задействовали 391 единицу техники и 3 412 уборщиков, дворников (в том числе дополнительно вышли 88 человек и 32 машины). В частности, для уборки улиц города только в одну смену направили 172 спецмашины и 241 рабочего для расчистки вручную.

Количество используемых противогололедных материалов уже нарастили. Так, за сутки израсходовано 553,6 тонны. По мере расчистки пешеходных зон покрытие продолжают обрабатывать. Также реагенты ускоряют процесс уборки за счет плавления снега, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары