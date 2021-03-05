«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил посетительниц офисов обслуживания с Международным женским днем

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарском регионе поздравил своих посетительниц в канун Международного женского дня 8 марта. В офисах обслуживания энергосбытовой организации в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани женщины получили оперативное обслуживание, цветы и хорошее настроение.

«В этот весенний день мы рады поздравить наших клиентов, прекрасных женщин, с праздником 8 марта, и поблагодарить их за полную и своевременную оплату услуг энергетиков, которые работают для создания уюта и комфорта в домах горожан», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В течение рабочего дня гиацинты от энергетиков получили несколько сотен посетителей офисов обслуживания в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.