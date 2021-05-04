Я нашел ошибку
Главные новости:
На общей площади 3,49 га, все пожары ликвидированы.
С 30 апреля по 4 мая в регионе зарегистрировано 128 пожаров из-за пала сухой травы
Они высадили саженцы березы в парке Победы в Самаре.
Энергетики «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» поддержали всероссийскую акцию «Сад памяти»
В связи с увеличением сбросов Жигулевской ГЭС, по сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» уровни воды у города Самара прогнозируются в пределах 31,70 - 32,20 мБс.
МЧС СО о пaводковой обстановке в регионе
В Тольятти наконец-то появилась своя площадка международного уровня для мини-гольфа
В Тольятти наконец-то появилась своя площадка международного уровня для мини-гольфа
По словам Билла и Мелинды Гейтс, они продолжат совместно трудиться в рамках созданного ими благотворительного фонда.
Билл Гейтс и его супруга Мелинда разводятся после 27 лет брака
Благодаря реконструкции значительно снизится объем недостаточно очищенных сточных вод, сбрасываемых в ерик Кривуша.
«Оздоровление Волги»: в Новокуйбышевске началась реализация грандиозного проекта по реконструкции очистных сооружений
Ночью и днем 5 мая.
В губернии ожидается усиление ветра
Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни.
Умер народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.26
0.41
EUR 90.45
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Энергетики «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» поддержали всероссийскую акцию «Сад памяти»

4 мая 2021 17:38
67
Они высадили саженцы березы в парке Победы в Самаре.

В минувшие выходные специалисты компаний «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» поддержали всероссийскую акцию «Сад памяти». Они высадили саженцы березы в парке Победы в Самаре.

Акция проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. По всей стране этой весной высадят 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Энергетики «Т Плюс» внесли свой вклад в эту экологическую акцию сразу в нескольких регионах страны.

«Энергетики регулярно участвуют в экологических проектах. Например, в Комсомольском районе Тольятти сотрудники нашей компании с 2017 года восстанавливают сосновый бор, пострадавший во время пожара. За это время волонтеры «Т Плюс» высадили свыше 55 тысяч сеянцев сосны на более чем 12 гектарах леса. Поддержка весенней акции дает нам возможность внести свой вклад в сохранение памяти о подвиге народа во время Великой Отечественной войны», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

К акции «Сад памяти» также присоединились десятки сотрудников энергокомпании, озеленившие свои дачные участки. Напомним, что каждый желающий может посадить дерево в честь погибшего участника войны около своего дома. Это дерево можно нанести на интерактивную карту на сайте садпамяти2021.рф и рассказать всем о своём родственнике.

 

Фото:   «Т Плюс»

Теги: Сад памяти Т ПЛЮС ЭнергосбыТ Плюс

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Клиенты энергокомпании смогут решить свои вопросы, посетив любой из офисов обслуживания в рабочие часы.
30 апреля 2021, 15:59
С 4 по 7 мая офисы обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» будут работать в обычном режиме
Клиенты энергокомпании смогут решить свои вопросы, посетив любой из офисов обслуживания в рабочие часы. ЖКХ
619
Основная задача энергетиков – обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в праздничные дни.
30 апреля 2021, 15:53
Энергетики «Т Плюс» в майские выходные и праздничные дни будут работать в режиме повышенной готовности
Основная задача энергетиков – обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в праздничные дни. ЖКХ
683
Коллективный договор Т Плюс признан одним из лучших в Самарской области
30 апреля 2021, 13:42
Коллективный договор «Т Плюс» признан одним из лучших в Самарской области
Традиционно энергетики являются примером высоких стандартов социального партнерства. ЖКХ
418

В центре внимания
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
4 мая 2021  13:51
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
159
Футболисты Крыльев Советов завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге
3 мая 2021  10:27
Футболисты «Крыльев Советов» завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге
Футбол в Самаре
672
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
2 мая 2021  13:30
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
868
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
2 мая 2021  13:25
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
702
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
2 мая 2021  12:44
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
Транспорт
756
Весь список