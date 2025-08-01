Абоненты «РКС-Самара» начали получать новые квитанции

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Новые квитанции отражают изменения, которые происходят в клиентском сервисе. В настоящее время обновился личный кабинет, лицевые счёта и внешний вид квитанций, мобильное приложение и телеграм-бот. Передача показаний приборов учета через ЛК, мобильное приложение, телеграм-бот, голосового робота (207-25-40 или 219-33-44) продлена до 25 числа.

В квитанциях за июль, которые уже начали приходить по электронной почте жителям Самары, останется привычное содержание: начисления, данные по приборам учёта, сроки поверки, суммы переплат или задолженности, а также штрих-код для оплаты. Однако появятся и важные изменения. В частности, абонентам будет присвоен новый лицевой счёт, который указан в левом верхнем углу квитанции.

Обращаем внимание: оплата теперь производится только по новому лицевому счёту. Старые счета станут недействительны, оплата на них зачисляться не будет.

При этом:

Автоплатежи перенастроятся на новые лицевые счета автоматически.

В личном кабинете оплата будет зачисляться на новый счёт — никаких дополнительных действий от абонентов не требуется.

Банковские сотрудники проинформированы об изменениях и готовы помочь при оплате.

Штрих-код на новых квитанциях настроен на новые лицевые счета, оплата будет доступна с 4 августа.

Вход в ЛК уже доступен. Лучше перерегистрироваться с новым лицевым счетом. Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями федеральных законов: №406ФЗ от 31.06.23 и №149ФЗ от 27.06.06 перенос и создание учетных записей созданных с использованием иностранных почтовых ящиков запрещено. Пользователям придется пройти регистрацию заново с использованием отечественной электронной почты.

Одновременно обновятся телеграм-бот (теперь это РКС-Помощник) и мобильное приложение (теперь оно называется РКС, доступно для скачивания в Google Play, Rustore и Appstore, логин и пароль те же, что и для ЛК).

Ссылки для скачивания:

- телеграм-бот РКС_Помощник https://t.me/Roscomsysru_bot (лучше регистрироваться уже с новым лицевым счетом)

- приложение РКС

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.stackit.mobileappooorks

https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.stackit.mobileappooorks

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%BA%D1%81/id6736679585

По всем вопросам можно обратиться в виртуальную приёмную: в личном кабинете на сайте samcomsys.ru, позвонить в контактный центр по телефону (846) 207-25-40 или прийти в любой из центров обслуживания клиентов (адреса: https://samcomsys.ru/callcentadr)

Подробные инструкции здесь: https://lk.roscomsys.ru/help