Абоненты «РКС-Самара» начали получать новые квитанции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребята в игровой форме познакомились с новыми понятиями в сфере финансов и поняли, что финансовая грамотность играет большую роль в нашей жизни.
В Новокутулукской библиотеке провели познавательную игру по финансовой грамотности для ребят из летнего лагеря
Участники акции на практике освоили жизненно важные навыки под чутким руководством опытных специалистов.
️Около 130 жителей и гостей региона в Струковском саду приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи
Председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев подчеркнул значимость выбора региона в качестве площадки для проведения заседания.
Наш регион станет центром обсуждения развития химической промышленности России в рамках заседания Комиссии Госсовета РФ
Здесь можно сдать экспресс-тест и получить результат в течение 15 минут.
Жителей Нефтегорского и Сергиевского районов приглашают узнать свой ВИЧ-статус в мобильном пункте
По тактическому замыслу, пожар возник в трансформаторе АТ-1 вследствие короткого замыкания.
В Сызрани прошли пожарно-тактическое учение на электроподстанции
Чтобы помочь людям с тяжелыми заболеваниями.
Бойцы студенческих отрядов губернии стали донорами костного мозга
При регистрации участники предъявляют паспорт, полис ОМС, медицинский допуск, страховку, согласие на участие несовершеннолетних и согласие на обработку персональных данных.
«Оранжевый мяч»: в Самаре пройдут массовые соревнования по баскетболу 3х3 для всех желающих
75 волонтеров приняли участие в создании мурала.
В Самаре открыли мурал «Самарский модерн» у дома №171 по улице Чапаевской
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.32
-1.51
EUR 91.88
-3.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Абоненты «РКС-Самара» начали получать новые квитанции

1 августа 2025 14:18
387
Автоплатежи перенастроятся на новые лицевые счета автоматически.

Новые квитанции отражают изменения, которые происходят в клиентском сервисе. В настоящее время обновился личный кабинет, лицевые счёта и внешний вид квитанций, мобильное приложение и телеграм-бот. Передача показаний приборов учета через ЛК, мобильное приложение, телеграм-бот, голосового робота (207-25-40 или 219-33-44) продлена до 25 числа.

В квитанциях за июль, которые уже начали приходить по электронной почте жителям Самары, останется привычное содержание: начисления, данные по приборам учёта, сроки поверки, суммы переплат или задолженности, а также штрих-код для оплаты. Однако появятся и важные изменения. В частности, абонентам будет присвоен новый лицевой счёт, который указан в левом верхнем углу квитанции.

Обращаем внимание: оплата теперь производится только по новому лицевому счёту. Старые счета станут недействительны, оплата на них зачисляться не будет.

При этом:

Автоплатежи перенастроятся на новые лицевые счета автоматически.

В личном кабинете оплата будет зачисляться на новый счёт — никаких дополнительных действий от абонентов не требуется.

Банковские сотрудники проинформированы об изменениях и готовы помочь при оплате.

Штрих-код на новых квитанциях настроен на новые лицевые счета, оплата будет доступна с 4 августа.

Вход в ЛК уже доступен. Лучше перерегистрироваться с новым лицевым счетом. Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями федеральных законов: №406ФЗ от 31.06.23 и №149ФЗ от 27.06.06 перенос и создание учетных записей созданных с использованием иностранных почтовых ящиков запрещено. Пользователям придется пройти регистрацию заново с использованием отечественной электронной почты.

Одновременно обновятся телеграм-бот (теперь это РКС-Помощник) и мобильное приложение (теперь оно называется РКС, доступно для скачивания в Google Play, Rustore и Appstore, логин и пароль те же, что и для ЛК).

Ссылки для скачивания:

- телеграм-бот РКС_Помощник https://t.me/Roscomsysru_bot (лучше регистрироваться уже с новым лицевым счетом)

- приложение РКС 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.stackit.mobileappooorks

https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.stackit.mobileappooorks

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%BA%D1%81/id6736679585

По всем вопросам можно обратиться в виртуальную приёмную: в личном кабинете на сайте samcomsys.ru, позвонить в контактный центр по телефону (846) 207-25-40 или прийти в любой из центров обслуживания клиентов (адреса: https://samcomsys.ru/callcentadr)

Подробные инструкции здесь:  https://lk.roscomsys.ru/help

 

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Адреса возможных отключений воды.
01 августа 2025, 15:50
«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на предстоящую неделю
Адреса возможных отключений воды. ЖКХ
126
Это значит, что несколько тысяч жителей частного сектора теперь не будут ходить к колонке с вёдрами.
29 июля 2025, 14:35
«Вода с улицы – в дом»: самарцы продолжают подключаться к сетям холодного водоснабжения на льготных условиях
Это значит, что несколько тысяч жителей частного сектора теперь не будут ходить к колонке с вёдрами. ЖКХ
565
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
25 июля 2025, 15:47
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на предстоящую неделю
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные! ЖКХ
570

В центре внимания
Благоустройство стрелки рек Волга и Самара планируется разделить на три этапа.
1 августа 2025  13:43
Благоустройство стрелки рек Волга и Самара планируется разделить на три этапа
182
Жителям Железнодорожного и Октябрьского районов Самары объяснили, почему нет горячей воды
1 августа 2025  13:38
Жителям Железнодорожного и Октябрьского районов Самары объяснили, почему нет горячей воды
188
Максим Астапов назначен на должность руководителя Департамента градостроительства Самары
1 августа 2025  13:33
Максим Астапов назначен на должность руководителя Департамента градостроительства Самары
347
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа
1 августа 2025  12:46
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа
213
Иван Носков: «Мы должны вернуть Самаре репутацию надежного и ответственного партнера»
1 августа 2025  10:01
Иван Носков: «Мы должны вернуть Самаре репутацию надежного и ответственного партнера»
250
Весь список