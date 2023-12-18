Жителям Самарской области напомнили противоэпидемические  правила

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Управление эпидситуацией и особое внимание детям: жителям напоминают противоэпидемические правила.



Сегодня в Самарской области:

- в поликлиниках работают 105 фильтр-боксов и 144 мобильные бригады

- в 6 медорганизациях развернуты 320 коек для пациентов с COVID-19

- усилена работа службы скорой медпомощи – увеличено число бригад и диспетчеров для приёма звонков.



«Работа поликлиник, службы скорой помощи, прием вызовов от пациентов, оказание медицинской помощи на дому, а также маршрутизация в стационары – эти вопросы находятся на постоянном контроле. Особое беспокойство у нас вызывает сейчас рост заболеваемости инфекциями среди детского населения. Мы приняли дополнительные меры по усилению работы как детских поликлиник, так и стационарного звена», - рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Сергей Вдовенко.



Специалисты напоминают, при первых симптомах инфекций у ребенка, необходимо вызвать врача на дом или обратиться в фильтр-бокс своей поликлиники.



«Правила организации медпомощи детям и предупреждения распространения инфекций - ОРВИ, гриппа, коронавируса, вирусных пневмоний - не изменились. Формула заботы о себе и окружающих остается прежней: «Заболел – останься дома и обратись за медицинской помощью». Поэтому родителям еще раз напоминаем, ребенок с симптомами простудного заболевания не должен посещать организованные коллективы, он должен быть под наблюдением и контролем врача-педиатра из поликлиники. При необходимости врач принимает решение о госпитализации, если у ребёнка наблюдается тяжелое течение инфекции и осложнения», - подчеркнул Сергей Вдовенко.



Вызвать врача на дом можно по телефонам регистратур поликлиник, по номеру 122 и с помощью портала Госуслуг.



В прививочные кабинеты на вакцинацию от гриппа и COVID-19 (взрослое население) медработники приглашают жителей, у кого нет симптомов ОРВИ и обострения хронических болезней.

И напоминают всем действенный комплекс мероприятий для защиты от инфекций:

- вакцинация

- масочный режим в общественных местах

- личная гигиена

- самоизоляция в случае заболевания и своевременное обращение за медпомощью.

Фото: минздрав СО