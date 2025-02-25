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"Земский доктор": врач-рентгенолог пополнил коллектив Похвистневской больницы

25 февраля 2025 21:30
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В Похвистневском районе при поддержке администрации реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников.

В прошлом году в медучреждения региона трудоустроились 239 специалистов благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер", среди них 5 медицинских работников - в Похвистневскую центральную районную больницу.

Сергей Дунаев после окончания специалитета Самарского государственного медицинского университета по направлению врач-лечебник и ординатуры по специальности «Скорая медицинская помощь» выбрал для себя направление рентгенологии. Он прошёл обучение по целевому договору, принял участие в программе "Земский доктор" и получил единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей. На сегодняшний день врач-рентгенолог оказывает медицинскую помощь в Похвистневской ЦРБ.

«Мне нравятся IT- технологии и медицина, а в моей специальности это соединяется. Буду развиваться и дальше в этом направлении. Во многом на работе мне помогают коллеги – в нашем отделении работают еще 5 специалистов рентгенологического профиля», - рассказывает Сергей Александрович.

В Похвистневском районе при поддержке администрации реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников.

«Мы помогаем решить один из важных вопросов как для молодых, так и опытных сотрудников – квартирный. Обеспечиваем медработников служебным жильем либо предоставляем компенсацию за аренду. Кроме того, выплачиваем "подъёмные" при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям», - отмечает главный врач Похвистневской больницы Евгений Разумов.

За 5 лет благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в государственные медучреждения Самарской области трудоустроились 986 медицинских работников. В этом году работа по усовершенствованию кадровой политики в здравоохранении будет продолжена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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