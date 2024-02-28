Завершено строительство поликлиники на 700 посещений в смену в мкр. «Волгарь»

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27 февраля министерство строительства Самарской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.



Напомним, поликлиника является первой в микрорайоне, ее строительство стартовало в 2021 году. Шестиэтажное здание имеет необычную форму в виде креста.



Медицинское учреждение, рассчитанное на 700 посещений в смену, состоит из трех основных групп помещений: общих, лечебно-профилактических, административно-хозяйственных и служебных. Общая площадь объекта составляет 13 тыс. кв. метров.



В поликлинике предусмотрены женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых, отделения хирургии и медицинской реабилитации. На 3 этаже разместится областной гепатологический центр, созданный в прошлом году на базе Самарской городской больницы №10. Для удобства маломобильных граждан предусмотрены безбарьерные зоны и лифт.



Объект реализован в рамках национального проекта «Здравоохранение», по поручению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по возведению новых зданий медицинских организаций, сообщает Минздрав региона.