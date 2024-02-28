Я нашел ошибку
Главные новости:
Ему поступил телефонный звонок. Девушка представилась его родственницей, рассказала, что стала виновницей ДТП.
В Самаре пенсионер спасая "внучку" перевел мошенникам 100 тысяч рублей
Ожидается, что будет установлен рекорд по количеству команд, одновременно участвующих в интеллектуальной онлайн-игре, что пополнит Книгу рекордов России.
Российское общество «Знание» открывает регистрацию команд для участия в турнире Знание.Игра
Жителям области рекомендуют сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.
Штормовое предупреждение: в Самарской области сохранится аномально холодная погода
Ориентировочное время восстановления теплоснабжения потребителей 22.00 28.02.2024.
В Ленинском районе Самары без теплоснабжения остались жители 14 многоквартирных домов
На колодцах холодного водоснабжения и канализации заменили 1075 крышек.
В «РКС-Самара» за год обновили больше 1000 колодцев и поставили новые задвижки на сетях
Руководитель ведомства подчеркнул, что необходимо повышать приверженность населения к дистанционной записи к врачам.
Армен Бенян посетили Новокуйбышевскую центральную городскую больницу
Продавщица в Тольятти ответит за продажу алкоголя подростку
Продавщица в Тольятти ответит за продажу алкоголя подростку
Завершено строительство поликлиники на 700 посещений в смену в мкр. «Волгарь»
Завершено строительство поликлиники на 700 посещений в смену в мкр. «Волгарь»
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.04
-0.59
EUR 99.92
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
История изобретения печатных машинок»: новая выставка в Самарской областной библиотеке
В областной библиотеке расскажут о становлении ключевого парфюмерно-косметического предприятия Самары
Сотрудники ИК-28 УФСИН СО поздравили ветерана Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Завершено строительство поликлиники на 700 посещений в смену в мкр. «Волгарь»

28 февраля 2024 13:54
113
Завершено строительство поликлиники на 700 посещений в смену в мкр. «Волгарь»

27 февраля министерство строительства Самарской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, поликлиника является первой в микрорайоне, ее строительство стартовало в 2021 году. Шестиэтажное здание имеет необычную форму в виде креста.

Медицинское учреждение, рассчитанное на 700 посещений в смену, состоит из трех основных групп помещений: общих, лечебно-профилактических, административно-хозяйственных и служебных. Общая площадь объекта составляет 13 тыс. кв. метров.

В поликлинике предусмотрены женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых, отделения хирургии и медицинской реабилитации. На 3 этаже разместится областной гепатологический центр, созданный в прошлом году на базе Самарской городской больницы №10. Для удобства маломобильных граждан предусмотрены безбарьерные зоны и лифт.

Объект реализован в рамках национального проекта «Здравоохранение», по поручению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по возведению новых зданий медицинских организаций, сообщает Минздрав региона.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Руководитель ведомства подчеркнул, что необходимо повышать приверженность населения к дистанционной записи к врачам.
28 февраля 2024  14:07
Армен Бенян посетили Новокуйбышевскую центральную городскую больницу
116
Завершено строительство поликлиники на 700 посещений в смену в мкр. «Волгарь»
28 февраля 2024  13:54
Завершено строительство поликлиники на 700 посещений в смену в мкр. «Волгарь»
113
Работать на опережение: в Новокуйбышевске обсудили вопросы развития здравоохранения
28 февраля 2024  12:17
Работать на опережение: в Новокуйбышевске обсудили вопросы развития здравоохранения
145
В отделении отремонтированы кабинеты врачей и лаборатория, установлены навигационные указатели.
27 февраля 2024  18:35
Жители Шенталинского района проходят осмотры и диспансеризацию в обновленной поликлинике
484
В здании обновили интерьер и заменили инженерные коммуникации — системы отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения и автоматической пожарной сигнализации.
27 февраля 2024  17:45
7 тысяч жителей Красноярского района наблюдаются в новых условиях
520
Не существует безопасного алкогольного напитка и безопасной дозы алкоголя.
26 февраля 2024  21:42
Врач-гастроэнтеролог Клиник СамГМУ: "Спиртные напитки вызывают гибель клеток печени и поджелудочной железы"
1218
Прием жителей ведет фельдшер, а также по графику пациентов консультируют врач общей практики, педиатр и узкие специалисты.
26 февраля 2024  17:53
В поселке Овсянка Пестравского района появился новый фельдшерско-акушерский пункт
601
Пройти диспансеризацию на предприятии, проверить показатели здоровья в ближайшей к работе медицинской организации вместе с коллегами.
26 февраля 2024  16:29
В Самарской области расширена программа диспансеризации
703
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Самарскую городскую поликлинику №2 поступила система ультразвуковой визуализации высокого класса.
26 февраля 2024  15:52
Жители Промышленного района Самары проходят диагностику на новом оборудовании
845
Он позволяет хранить, обрабатывать и предоставлять медицинским работникам результаты инструментальных исследований в электронном виде.
26 февраля 2024  15:43
В Самарской области развивается центральный архив медицинских изображений
635
Весь список
В центре внимания
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
28 февраля 2024  13:39
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
104
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
28 февраля 2024  13:19
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
109
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой весенний маркет с участниками со всей области
28 февраля 2024  11:02
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой весенний маркет с участниками со всей области
300
Один из вопросов, который обсуждался на губдуме, – возвращение в госсобственность ряда объектов на территории региона, ранее перешедших в частные руки.
27 февраля 2024  16:41
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской Губернской Думы
490
На социальную поддержку самарцев дополнительно выделят 3,5 млрд рублей
27 февраля 2024  13:30
На социальную поддержку самарцев дополнительно выделят 3,5 млрд рублей
595
Весь список