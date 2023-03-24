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Замминистра СО Павел Золотарев посетил Тольяттинский кожно-венерологический диспансер с рабочим визитом

24 марта 2023 19:59
122
Он проконтролировал вопросы внедрения информационных технологий в работу специализированной службы.

Заместитель министра – руководитель департамента информатизации и организационной деятельности министерства здравоохранения Самарской области Павел Золотарев посетил Тольяттинский кожно-венерологический диспансер с рабочим визитом. Он проконтролировал вопросы внедрения информационных технологий в работу специализированной службы.

Замминистра ознакомился с работой подразделений кожно-венерологического диспансера - отделения клинической лабораторной диагностики, консультативно-диагностического и стационарных отделений, обсудил со специалистами применение цифровых технологий.

Сегодня сотрудники диспансера используют самые современные методы лечения, лабораторной диагностики. Медработники активно включены в процессы цифровизации здравоохранения.

«Все кабинеты врачей в полном объеме оснащены компьютерной техникой и подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Также у нас введена в эксплуатацию автоматизированная лабораторная информационная система (ЛИС). За год в единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) было отправлено более 120 тысяч структурированных электронных медицинских документов. Активно проводим телемедицинские консультации со специалистами медицинского университета и со специалистами других медицинских организаций», - рассказал главный врач Тольяттинского кожно-венерологического диспансера, Евгений Васильев-Ступальский.

Павел Золотарев поручил администрации учреждения увеличить количество телемедицинских консультаций пациентов, обеспечить оформление электронных медицинских документов всеми врачами в штате учреждения, а также внедрить в практику оформление в электронном виде протоколов инструментальных исследований.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Он проконтролировал вопросы внедрения информационных технологий в работу специализированной службы.
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Замминистра СО Павел Золотарев посетил Тольяттинский кожно-венерологический диспансер с рабочим визитом
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