Я нашел ошибку
Главные новости:
Ключевой темой встречи стала реализация действующих национальных проектов в сфере строительства и ЖКХ, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.
Состоялась рабочая встреча министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
Развитие отрасли беспилотной авиации – одна из приоритетных задач, от решения которой во многом зависит достижение технологического суверенитета страны.
Резиденты НПЦ БАС <Самара> получат гранты на разработку двигателей для дронов
Почему осенью пациенты с заболеваниями сердца и сосудов должны быть более внимательны к своему здоровью?
Самарский врач-кардиолог рассказала, что такое осень для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.
В повестку конференции «Цифра в Самаре» был вынесен ряд волнующих ИТ-сообщество тем.
В регионе прошла ИТ-конференция «Цифра в Самаре»
Так, семья 16-миллионного посетителя международной выставки «Россия», выигравшего 4-дневный тур по Самарской области, посетила наш регион в конце августа.
После проведения Выставки «Россия» Самарская область для жителей страны открылась с новой стороны
Недавно бригада врачей проекта посетила Октябрьск.
Врачи проекта «Забота рядом» помогают контролировать состояние пациентов с заболеваниями сердца и сосудов
Финал очного тура смотра-конкурса посвящен 50-летию Байкало-Амурской магистрали.
Финал всероссийского смотра-конкурса «Будущие железнодорожники России» пройдет в ПривГУПС
Экспозиция объединила 260 фотографий, отражающих профессии, подготовку к которым осуществляют региональные образовательные организации, а также кадры с чемпионатов и конкурсов по профессиональному мастерству.
На медиаэкранах на площади Славы в Самаре ко Дню СПО начнет работу тематическая фотовыставка
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.86
-0.06
EUR 103.41
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Осенний променад по модернизму: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» пройдет в Самаре
В историческом парке «Россия – моя история» 26 сентября состоится открытие выставки фотографии «Черное и белое»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врачи проекта «Забота рядом» помогают контролировать состояние пациентов с заболеваниями сердца и сосудов

25 сентября 2024 15:09
86
Недавно бригада врачей проекта посетила Октябрьск.

В рамках проекта врачи областных медучреждений регулярно выезжают в центральные районные и городские больницы. Специалисты консультируют пациентов с хроническими заболеваниями, которые находятся на диспансерном наблюдении, контролируют их показатели здоровья и помогают в корректировке лечения.

Под особым вниманием врачей - пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На приеме врачи-кардиологи уточняют состояние пациентов, при необходимости корректируют лечение, разъясняют меры профилактики возможных обострений. Напомним, в целях профилактики осложнений пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события — инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, ангиопластику и стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию — после выписки из стационара обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Недавно бригада врачей проекта посетила Октябрьск. Врач-кардиолог, врач-ревматолог, врач-эндокринолог, врач-офтальмолог и врач-уролог областных медучреждений, а также врачи-фтизиатры противотуберкулезного диспансера им. Н. В. Постникова провели консультативный приём пациентов больницы. Всего помощь получили порядка 80 жителей.

«Современное здравоохранение дает ряд возможностей для повышения доступности узких специалистов, в том числе проведение телемедицинских консультаций и выезды мобильных бригад врачей в муниципалитеты. Мы благодарны коллегам за консультативную помощь, а пациентам всегда разъясняем - строгое следование рекомендациям врачей, прием назначенных препаратов и своевременное обращение за медпомощью в случае изменения состояния помогут избежать серьезных осложнений здоровья», – отметила главный врач Октябрьской больницы Светлана Шугурова.

Региональный проект «Забота рядом» направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи. Бригады узких специалистов областных медучреждений по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и профилактического консультирования пациентов с хроническими заболеваниями. Всего с начала года врачи проекта проконсультировали более 2100 пациентов, в том числе свыше 280 членов семей участников СВО.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Почему осенью пациенты с заболеваниями сердца и сосудов должны быть более внимательны к своему здоровью?
25 сентября 2024  16:15
Самарский врач-кардиолог рассказала, что такое осень для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.
88
Недавно бригада врачей проекта посетила Октябрьск.
25 сентября 2024  15:09
Врачи проекта «Забота рядом» помогают контролировать состояние пациентов с заболеваниями сердца и сосудов
86
В России выявили два случая нового варианта коронавируса
25 сентября 2024  11:56
В России выявили два случая нового варианта коронавируса
209
Системы «Автоплан» - производства СамГМУ.
24 сентября 2024  18:19
В Клиниках СамГМУ начали выполнять хирургическое лечение пролапса тазовых органов с применением системы «Автоплан»
585
Ответственное отношение к сердцу включает в себя несколько ключевых аспектов.
24 сентября 2024  17:39
Самарцам рассказали, какой образ жизни поможет сохранить здоровье сердца
460
Оборудование установлено во взрослой поликлинике, где в рамках нацпроекта проведен капитальный ремонт.
24 сентября 2024  15:28
Жители Отрадного проходят диагностику на современном оборудовании
486
Жители 4 населенных пунктов будут получать помощь в новых условиях.
24 сентября 2024  15:19
В этом году в Ставропольском районе будут возведены 4 современных объекта первичного звена здравоохранения
594
Роспотребнадзор сообщил о коронавирусе XEC
24 сентября 2024  13:01
Роспотребнадзор сообщил о коронавирусе XEC
438
Врач рассказал, как различать грипп и ОРВИ
24 сентября 2024  09:18
Врач рассказал, как различать грипп и ОРВИ
464
Более 425 тысяч жителей Самарской области сделали прививки от гриппа.
23 сентября 2024  17:33
В Самарскую область поставлена новая партия вакцин от гриппа
575
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
2532
Весь список
В центре внимания
В Самаре подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября
25 сентября 2024  13:46
В Самаре подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября
202
Телебашня в Самаре присоединится к акции ко Дню тигра
25 сентября 2024  11:17
Телебашня в Самаре присоединится к акции ко Дню тигра
219
В Самарской области пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи
25 сентября 2024  09:47
В Самарской области пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи
239
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
23 сентября 2024  11:22
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
515
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
22 сентября 2024  13:54
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
995
Весь список