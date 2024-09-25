Врачи проекта «Забота рядом» помогают контролировать состояние пациентов с заболеваниями сердца и сосудов

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В рамках проекта врачи областных медучреждений регулярно выезжают в центральные районные и городские больницы. Специалисты консультируют пациентов с хроническими заболеваниями, которые находятся на диспансерном наблюдении, контролируют их показатели здоровья и помогают в корректировке лечения.



Под особым вниманием врачей - пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На приеме врачи-кардиологи уточняют состояние пациентов, при необходимости корректируют лечение, разъясняют меры профилактики возможных обострений. Напомним, в целях профилактики осложнений пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события — инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, ангиопластику и стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию — после выписки из стационара обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами в рамках национального проекта «Здравоохранение».



Недавно бригада врачей проекта посетила Октябрьск. Врач-кардиолог, врач-ревматолог, врач-эндокринолог, врач-офтальмолог и врач-уролог областных медучреждений, а также врачи-фтизиатры противотуберкулезного диспансера им. Н. В. Постникова провели консультативный приём пациентов больницы. Всего помощь получили порядка 80 жителей.



«Современное здравоохранение дает ряд возможностей для повышения доступности узких специалистов, в том числе проведение телемедицинских консультаций и выезды мобильных бригад врачей в муниципалитеты. Мы благодарны коллегам за консультативную помощь, а пациентам всегда разъясняем - строгое следование рекомендациям врачей, прием назначенных препаратов и своевременное обращение за медпомощью в случае изменения состояния помогут избежать серьезных осложнений здоровья», – отметила главный врач Октябрьской больницы Светлана Шугурова.



Региональный проект «Забота рядом» направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи. Бригады узких специалистов областных медучреждений по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и профилактического консультирования пациентов с хроническими заболеваниями. Всего с начала года врачи проекта проконсультировали более 2100 пациентов, в том числе свыше 280 членов семей участников СВО.



Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов