‍Врач-кардиолог: как поддерживать здоровье сердца в пожилом возрасте

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самаркой области по амбулаторно-поликлинической помощи лицам с болезнями системы кровообращения Елена Куракина:



«Здоровое сердце является ключевым фактором для долгой и активной жизни. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний включает в себя комплекс мер, направленных на снижение риска их развития и улучшение общего состояния сердечно-сосудистой системы. Продолжительность жизни определяется на 20-30% генетикой, 70-80% – внешней средой и образом жизни.



Как поддерживать здоровье сердца в пожилом возрасте?



Правильно питайтесь.

Включение в рацион большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирных белков и здоровых жиров, например, оливкового масла и орехов, помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и артериального давления.



Избыточное употребление соли не способствует долголетию, повышает нагрузку на сосуды и сердце, задерживает жидкости в организме.



Ведите активный образ жизни. Регулярные физические нагрузки - не менее 150 минут умеренной активности в неделю - способствуют укреплению сердца, улучшают кровообращение.



Контролируйте свой вес.

Поддержание здорового веса снижает нагрузку на сердце и улучшает общее состояние здоровья.



Откажитесь от вредных привычек. Чрезмерное употребление крепкого алкоголя сокращает жизнь на 9-10 лет. Курение сопряжено с двукратным риском возникновения нарушений ритма, многократным увеличением риска инфаркта миокарда, инсульта, раннего атеросклероза.



Контролируйте стрессовые ситуации. Хронический стресс может негативно сказаться на здоровье сердца. Техники релаксации, такие как медитация, йога или простые дыхательные упражнения, могут помочь снизить уровень стресса.



Регулярно проходите профилактические осмотры и диспансеризацию.

Контроль уровня артериального давления, холестерина и сахара в крови позволяет своевременно выявлять и корректировать отклонения, что существенно снижает риск развития заболеваний.



Соблюдайте режим сна.

Качественный сон играет важную роль и для здоровья сердца. Рекомендуется спать не менее 7-8 часов в сутки.



Следуя этим рекомендациям, можно существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте и улучшить качество жизни.

Помните: профилактика всегда лучше лечения, и никогда не поздно начать заботиться о своем сердце".

Фото: минздрав СО