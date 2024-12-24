Врач-диетолог рассказала о полезных свойствах свекольного сока

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Врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, к.м.н. Наталья Денисова перечислила полезные свойства свекольного сока, пишут "Известия".

В беседе с сайтом aif.ru 23 декабря специалист отметила, что свекольный сок богат калием, способствующим выводу лишней жидкости из организма. Свекольный сок также обладает гипотензивным действием за счет содержания в нем природных нитратов, обладающих сосудорасширяющим действием, что приводит к снижению артериального давления.

Кроме того, свекольный сок является источником фолиевой кислоты. Этот витамин способствует повышению эластичности сосудистой стенки и снижению артериального давления, пишет RT.

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