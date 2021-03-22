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Впервые за весь период заболеваемости коронавирусом в СО отмечается ее снижение во всех возрастных группах

22 марта 2021 22:16
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Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.

В понедельник, 22 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Традиционно оно состоялось в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей министерств, ведомств, руководителей медицинских учреждений, глав муниципальных образований.

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой, заболеваемость фиксируется во всех муниципальных образованиях региона, однако впервые за весь период отмечается ее снижение во всех возрастных группах населения. За последние сутки выявлено 203 случая, за прошедшую 11 неделю – 1534 случая, что на 13% ниже, чем в предыдущие 7 дней.

Лабораторные исследования продолжаются, суммарно их проведено уже более 2 миллионов 93 тысяч. Охват тестированием превышает установленную норму и составляет 260,2 на 100 тысяч населения.

Проводимый на протяжении нескольких месяцев мониторинг циркуляции вирусов по-прежнему показывает отсутствие вируса гриппа. За прошедшую неделю были обследованы 615 человек с клиническими признаками ОРВИ, и выделяются только вирусы негриппозной этиологии. Такая картина наблюдается в области впервые за много лет.

Что касается заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией, то зафиксировано незначительное снижение в сравнении с прошлой неделей (на 1,1% и 7,5% соответственно).

Как отмечает министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, в госпиталях лечатся порядка 3300 пациентов. 466 коек выведены из резерва – они используются в штатном режиме. Те, кто проходит лечение амбулаторно, обеспечиваются бесплатными лекарствами. На эти цели получен дополнительно 71 млн рублей из федерального бюджета. В области сформирован запас лекарств, которого хватит более чем на месяц.

Продолжается вакцинация от коронавируса. С учетом открывшегося на прошлой неделе пункта в пос. Прибрежный, теперь в области 145 прививочных пунктов на базе 63 государственных медучреждений. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Привиты уже более 153 тысяч жителей, из них более 97 тысяч – получили второй компонент вакцины и таким образом завершили вакцинацию. По словам министра, серьезных прививочных реакций после вакцинации в области не отмечается. Суммарно в область поступило более 161 тысячи доз вакцины. На днях в медицинские учреждения распределили еще одну партию – 6600 доз отечественного препарата ГамКовидВак. В ближайшие две недели ожидаются следующие поставки – 10200 и 44100 доз.

Также в своем докладе министр отметил территории, где медленнее в сравнении с остальными расходуются партии вакцины – это Шигонский, Елховский, Кошкинский, Большечерниговский районы, Сызрань, Отрадный.

Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что поступающие партии вакцины нужно использовать по максимуму, сохраняя небольшой неснижаемый запас.

Учитывая рекомендации регионального управления Роспотребнадзора, участники оперштаба обсудили вопрос продолжительности действия ограничительных мер на территории области. В частности, рассматривалась возможность продлить запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых центрах без сопровождения родителей или законных представителей, а относительно самоизоляции граждан в возрасте 65+ ввести рекомендательный характер. Также все сошлись во мнении, что практику контроля соблюдения масочного режима, дистанцирования, дезинфекции поверхностей, требований, касающиеся объектов потребрынка, необходимо продолжать.

Так, за прошедшую неделю в отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических требований было составлено 1113 протоколов. В Самаре и Тольятти провели 76 рейдов в транспорте – 893 пассажира, не соблюдающих масочный режим, были высажены, в отношении 20 – составлены протоколы.

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Комментарии

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