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В Самарскую область поставлено 320 тысяч доз вакцины от гриппа

16 декабря 2021 15:55
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Это вакцина «Гриппол плюс», предназначенная для профилактики сезонного гриппа детям с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста.

В Самарскую область поставлена новая партия вакцины от гриппа – 320 тысяч доз. В ближайшее время она будет распределена в медучреждения региона.

Это вакцина «Гриппол плюс», предназначенная для профилактики сезонного гриппа детям с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста.

В поликлиниках региона продолжается вакцинация населения от гриппа. В настоящее время прививки от гриппа сделали почти 785 тысяч жителей региона. 

В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники и люди с хроническими заболеваниями.

«К гриппу восприимчивы абсолютно все возрастные категории, - отметил руководитель информационного центра оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области Дмитрий Константинов. -   Особенно тяжело переносят инфекцию люди старшего поколения, имеющие хронические заболевания, и маленькие дети. Грипп опасен своими осложнениями. Призываю всех жителей, кто еще не сделал прививку от гриппа – обязательно пройти вакцинацию. Напоминаю! Прививки делают и взрослым, и детям, начиная с 6 месяцев. Уберечь малышей, которым вакцинация пока не проводится, можно только при условии, что все члены семьи -  и дети, и родители, и старшее поколение, были защищены от опасной инфекции. Очень важно, чтобы всё окружение ребенка было привито. Только активная вакцинация поможет избежать наложения двух коварных инфекций – COVID-19 и гриппа в предстоящий эпидсезон».

Специалисты также напоминают, можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если человек уже сделал одну из прививок, то интервал между прививками должен составлять не менее 1 месяца.

 

Фото:    pixabay

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Это вакцина «Гриппол плюс», предназначенная для профилактики сезонного гриппа детям с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста.
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