В Самарской области увеличено количество целевых мест в медвузах для подготовки молодых врачей

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В Самарской области целевое обучение граждан организуется в рамках целевых квот на основании договора о целевом обучении, заключаемого гражданином с государственным учреждением здравоохранения Самарской области, заявившем потребность на целевую подготовку по программам специалитета, бакалавриата, ординатуры.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом, в том числе, часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Большое внимание руководство лечебных учреждений уделяет вопросу привлечения кадров.

Целевое обучение по программам специалитета организуется для территорий, где обеспеченность населения врачами ниже, чем в среднем по Самарской области (это сельские территории, малые города, а также города Сызрань и Тольятти).

На 2021/2022 учебный год для государственных учреждений Самарской области установлены квоты приема на целевое обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета в количестве 270 мест (на 27 мест больше, чем в 2020 году).

По программам ординатуры для государственных учреждений Самарской области квоты приема на целевое обучение установлены на 54 места больше, чем в 2020 году и составили 272 места. В том числе выделены 9 мест на обучение в вузах, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге.

«Эти меры, а также формирование эффективной системы взаимодействия между медицинскими организациями и органами местного самоуправления региона, направленной на создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников, разработку мер поддержки молодых специалистов, позволит улучшить ситуацию с кадровым обеспечением в учреждениях здравоохранения Самарской области», — подчеркнул руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.

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