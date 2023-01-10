В Самарской области стартовала программа расширенного неонатального скрининга

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В Самарской области организовано проведение расширенного неонатального скрининга для раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний и их своевременного лечения. С начала года уже около 450 новорождённых прошли исследования.



В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе, по внедрению новейших методик диагностики и лечения заболеваний, оснащению медучреждений современным оборудованием.



Ранее неонатальный скрининг новорожденных включал в себя исследования на 5 наследственных заболеваний (фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземия и муковисцидоз).



С 1 января 2023 года в регионах страны стартовал расширенный неонатальный скрининг, включающий дополнительно исследования на 31 наследственное заболевание. Как отмечают эксперты, такой подход позволит диагностировать ряд заболеваний, метаболических нарушений в самом начале их развития и своевременно назначать необходимое лечение детям.



«Скрининг подразумевает исследования образцов крови новорожденных детей на наследственные заболевания. Кровь у младенцев берут преимущественно в родильных отделениях на 1-2 сутки, у недоношенных детей – на 7 сутки. Образцы крови направляют с соблюдением всех правил в специализированные медико-генетические лаборатории. Широкое внедрение расширенного скрининга будет способствовать совершенствованию организации работы с детьми с наследственными и врожденными заболеваниями, обеспечению преемственности акушерско-гинекологической, неонатологической, педиатрической и медико-генетической служб, включая информатизацию всех процессов взаимодействия этих служб. Раннее выявление наследственных и врожденных заболеваний позволит своевременно проводить лечение и предупреждать необратимые осложнения у детей, сократить инвалидизацию и улучшить качество их жизни. Также эта работа направлена на повышение эффективности медико-генетического консультирования семей», - отметил первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Фото: минздрав СО