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В Самарской области с рабочим визитом находятся эксперты ФМБА

10 января 2023 19:32
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Специалисты агентства провели ряд встреч с представителями профессионального сообщества по вопросам оказания психологической помощи семьям военнослужащих.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства по приглашению главы региона Дмитрия Азарова провели ряд рабочих встреч с представителями профессионального сообщества с целью методологической поддержки по вопросам оказания психологической помощи семьям военнослужащих.

Профессор кафедры восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии, сестринского дела федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна», доктор медицинских наук Сергей Харитонов, медицинский психолог Центра Спортивной Медицины и Реабилитации федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» Артем Решкович совместно с министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном, министром социально-демографической и семейной политики Региной Воробьевой, психологами на совещании обсудили организацию консолидированной службы психологической помощи в регионе. Сегодня психологи из отраслей здравоохранения, социальной защиты и образования пришли на помощь семьям военнослужащих, всем, кому требуется психологическая поддержка. По итогам совещания выработаны конкретные рекомендации по совершенствованию этой работы.

«В Самарской области в работу по оказанию психологической помощи вовлечен широкий круг специалистов. Мы вместе обсудили, какие существуют возможности, как организовать эту работу лучшим образом, чтобы наши люди получили максимум возможной помощи и пользы», - рассказал Сергей Харитонов.

Для психологов и медицинских работников Самарской области федеральные эксперты также провели тренинг - занятие по психологической поддержке.

«По инициативе нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова из Москвы были приглашены два специалиста ФМБА с большим опытом работы по оказанию психологической помощи. Такое взаимодействие всегда значимо: у нас есть возможность оценить самих себя, и посмотреть, какой опыт коллег может быть полезен. Совместную межведомственную работу по оказанию психологической помощи семьям военнослужащих мы проводим не первый месяц, и визит федеральных экспертов, их профессиональное мнение позволит, в первую очередь, оценить эффективность нашей работы, а также перенять лучшие практики, которые используются в стране по этому направлению деятельности», — отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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