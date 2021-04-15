В Самарской области не выявлено заболевших британским штаммом COVID-19

114

Информация в некоторых СМИ о том, что в области резко выросло число заболевших британским штаммом COVID-19 - фейк.

Официальный комментарий Управления Роспотребнадзора Самарской области:

"По имеющейся информации, у Управления Роспотребнадзора Самарской области по состоянию на 15.04.2021 года мутировавших штаммов COVID-19 в Самарской области не обнаружено (по результатам лабораторной диагностики). Данные о росте больных британским штаммом, которые распространяют ряд СМИ, не соответствуют действительности".

Фото: pixabay