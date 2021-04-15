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Информация о том, что в области выросло число заболевших британским штаммом COVID-19 - фейк.
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В Самарской области не выявлено заболевших британским штаммом COVID-19

15 апреля 2021 23:22
114
Информация о том, что в области выросло число заболевших британским штаммом COVID-19 - фейк.

Информация в  некоторых СМИ о том, что в области резко выросло число заболевших британским штаммом COVID-19 - фейк.

Официальный комментарий Управления Роспотребнадзора Самарской области:

"По имеющейся информации, у Управления Роспотребнадзора Самарской области по состоянию на 15.04.2021 года мутировавших штаммов COVID-19 в Самарской области не обнаружено (по результатам лабораторной диагностики). Данные о росте больных британским штаммом, которые распространяют ряд СМИ, не соответствуют действительности".

 

Фото:   pixabay

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Здравоохранение
Информация о том, что в области выросло число заболевших британским штаммом COVID-19 - фейк.
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