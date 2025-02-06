В прошлом году в Красноярскую центральную районную больницу трудоустроились 17 специалистов

130

В прошлом году по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в Красноярскую центральную районную больницу трудоустроились 17 специалистов, среди которых участковый врач-терапевт Анастасия Слобоцкова.

Она окончила Самарский государственный медицинский университет и интернатуру в областной клинической больнице им. В. Д. Середавина, работала в медучреждениях города участковым терапевтом. После чего вышла замуж и вернулась вместе с семьёй на свою малую родину. На сегодняшний день врач-терапевт оказывает медицинскую помощь почти 2000 жителям в поликлиническом отделении Красноярской ЦРБ.



В рамках программы специалист получила единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн. рублей.



«Во время учебы я проходила здесь практику и познакомилась с будущими коллегами. Мне нравится сельская местность, работа недалеко от дома. Нашей семье очень помогла единоразовая выплата по программе «Земский доктор» - мы вложили средства в ипотеку. В том числе, при трудоустройстве ещё выплатили «подъемные», - рассказывает Анастасия Слобоцкова.



В Красноярском районе при поддержке администрации реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников.



«В учреждении помимо единовременных компенсационных выплат для участников программ, медработники могут рассчитывать на компенсацию от администрации района при найме жилья, и принять участие в долевом строительстве жилых домов в рамках "Комплексного развития сельских территорий". При необходимости нашим сотрудникам помогаем устроить детей в детский сад», - рассказывает главный врач больницы Александр Крятов.



За 5 лет благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в государственные медучреждения Самарской области трудоустроились 986 медицинских работников. В этом году работа по усовершенствованию кадровой политики в здравоохранении будет продолжена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: минздрав СО